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Літо буде вирішальним для війни та доленосним для Зеленського й Путіна – Bloomberg

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Це літо буде вирішальним для результату війни між Росією та Україною.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

– Хоча президент США Джо Байден сказав, що економічні та політичні втрати для Росії означають, що Путін “вже програв війну”, Україна знає, що тільки бойові успіхи допоможуть їй повернути територію і зміцнити свої позиції в будь-яких майбутніх переговорах із припинення конфлікту, – стверджують автори публікації.

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Спекотні місяці будуть доленосними й для кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Bloomberg зазначає, що Путін після 17 місяців війни несподівано опинився в ситуації, коли йому доводиться хвилюватися про внутрішню безпеку в країні після заколоту найманців Вагнера.

– Вибухи, що пошкодили флагманський міст Путіна в Криму сьогодні, відповідальність за які Росія поклала на Україну, посилили почуття зневіри, а крах угоди по зерну в Чорному морі створює додаткову напруженість, – констатує Bloomberg.

Водночас видання додає, що для українського керівництва ситуація теж непроста.

– Зеленський знає, що до осені йому потрібно буде продемонструвати щось суттєве у військовому контрнаступі, який повільно і насилу просувається на Сході і Півдні України після місяців підготовки і зброї на мільярди доларів, поставленої міжнародними союзниками Києва, – йдеться в статті.

Війна в Україні, Володимир Зеленський
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