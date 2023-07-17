Первые пилоты готовы выехать на обучение на F-16, будет несколько волн – Игнат

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 — это долгосрочная программа. Будет несколько волн, первая группа летчиков уже готова выехать на тренировки.

Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, две-три эскадрильи F-16, которые должна получить Украина, это немало, поэтому невозможно направить на переобучение сразу всех боевых пилотов.

— Самолеты, видимо, тоже не будем получать тремя эскадрильями. Посмотрим, как будут приниматься решения в рамках авиационной коалиции. Первая группа пилотов — это будет первая волна, которая поедет на переобучение, потом будет вторая и т. д. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые предоставили нам площадки. Речь идет о десятках, поэтому ждем, чтобы первая группа выехала, следом будет вторая, — объяснил Игнат.

Сейчас много зависит от пропускной способности этих площадок, относительно готовности наших пилотов — “это 100%”, отметил спикер ВС, в частности, они уже изучили английский язык, а терминология авиационная достаточно специфическая.

Накануне советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения СМИ о том, что Европа ожидает официального одобрения учений украинских пилотов на F-16, заверил, что Белый дом готов дать зеленый свет, как только европейские страны подготовят свои базы для тренировок.

Фото: Медіацентр Україна

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