Перші пілоти готові виїхати на навчання на F-16, буде кілька хвиль – Ігнат

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – це довгострокова програма. Буде кілька хвиль, перша група льотчиків вже готова виїхати на тренування.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, дві-три ескадрильї F-16, які має отримати Україна, це чимало, тому неможливо направити на перенавчання одразу всіх бойових пілотів.

– Літаки, мабуть, теж не будемо отримувати трьома ескадрильями. Подивимося, як ухвалюватимуться рішення в рамках авіаційної коаліції. Перша група пілотів – це буде перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім буде друга і т. д. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які надали нам майданчики. Йдеться про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга, – пояснив Ігнат.

Наразі багато залежить від пропускної спроможності цих майданчиків, щодо готовності наших пілотів – “це 100%”, зауважив речник ПС, зокрема вони вже вивчили англійську мову, а термінологія авіаційна доволі специфічна.

Напередодні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Європа очікує на офіційне схвалення навчань українських пілотів на F-16, запевнив, що Білий дім готовий дати зелене світло, щойно європейські країни підготують свої бази для тренувань.

Фото: Медіацентр Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.