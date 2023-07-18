Из-за системы ПВО России: в США считают, что сейчас самолеты не принесут Украине пользы

В США считают, что западные истребители не принесут Украине пользы в текущем контрнаступлении из-за разветвленной системы противовоздушной обороны России.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.

— Речь идет о том, чтобы продолжать оказывать давление, используя комбинированный подход, — сказал один из чиновников.

Представители США ожидают, что Украина в конце концов пройдет минные поля и приблизится к основным оборонительным рубежам России.

В то же время украинские силы “должны быть осторожными и рассчетливыми по использованию артиллерии, когда они проходят минные поля”, сказал другой американский чиновник.

Украинское правительство указало, что темпы наступления и время его начала в июне были частично обусловлены постепенными поставками западного оружия, которое часто поступало только через несколько месяцев переговоров и материально-технических задержек.

— Насколько продвинутся (украинцы, — Ред.), очень зависит от Запада. Запад делает все правильно, только на шесть месяцев с опозданием, — сказал высокопоставленный чиновник обороны НАТО.

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