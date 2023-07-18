Сырский о контрнаступлении: Украина имеет одно очевидное преимущество
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что долгожданное контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, однако у Сил обороны есть одно очевидное преимущество над оккупантами.
— Единство военного руководства и доверие солдат друг к другу является сильной стороной нашей армии, — объяснил он интервью ВВС.
По его словам, это контрастирует с российской военной иерархией, которая страдает от внутренних распрей, а старших офицеров отстраняют от командования.
В то же время отмечает, что сейчас получить быстрые результаты контрнаступления практически невозможно, поскольку оккупанты построили прочные оборонительные сооружения и заминировали территорию.
— Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы, — подытожил генерал.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Military Media Center
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская