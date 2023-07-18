Сырский о контрнаступлении: Украина имеет одно очевидное преимущество

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что долгожданное контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, однако у Сил обороны есть одно очевидное преимущество над оккупантами.

— Единство военного руководства и доверие солдат друг к другу является сильной стороной нашей армии, — объяснил он интервью ВВС.

По его словам, это контрастирует с российской военной иерархией, которая страдает от внутренних распрей, а старших офицеров отстраняют от командования.

В то же время отмечает, что сейчас получить быстрые результаты контрнаступления практически невозможно, поскольку оккупанты построили прочные оборонительные сооружения и заминировали территорию.

— Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы, — подытожил генерал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Military Media Center

Источник : ВВС

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