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Валентина Летяк, редактор ленты

Сырский о контрнаступлении: Украина имеет одно очевидное преимущество

Сирський

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что долгожданное контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, однако у Сил обороны есть одно очевидное преимущество над оккупантами.

— Единство военного руководства и доверие солдат друг к другу является сильной стороной нашей армии, — объяснил он интервью ВВС.

По его словам, это контрастирует с российской военной иерархией, которая страдает от внутренних распрей, а старших офицеров отстраняют от командования.

В то же время отмечает, что сейчас получить быстрые результаты контрнаступления практически невозможно, поскольку оккупанты построили прочные оборонительные сооружения и заминировали территорию.

— Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы, — подытожил генерал.

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Фото: Military Media Center

Источник: ВВС
Армия России, Война в Сирии, ВСУ, контрнаступ, Александр Сырский, Російська агресія
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