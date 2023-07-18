СБУ установила 30 коллаборантов, которые совершают репрессии против украинцев
СБУ установила личности еще 30 коллаборантов, которые совершают репрессии во временно оккупированных районах на Юге и Востоке Украины.
Среди них — 24 сторонника рашизма, которые вступили в созданный россиянами “Новокаховский городской отдел полиции МВД Херсонской области”.
— В рядах карательного учреждения они принимают активное участие в подавлении проукраинских акций протеста на территории города. Зафиксированы случаи похищения участников движения сопротивления и разграбления их частного имущества, — сообщили в СБУ.
Также фигуранты осуществляли подворовые обходы, во время которых угрожали людям заключением в случае “неявки” на фейковый референдум о присоединении региона к РФ.
Еще троих коллаборантов идентифицировали на Луганщине. С лета 2022 года они возглавляют оккупационную администрацию во временно захваченном Беловодске Старобельского района.
Только за полгода приспешники врага провели более 30 массовых мероприятий в поддержку кремлевского режима.
— Для имитации общественной активности они принуждали к участию в пророссийских митингах представителей коммунальных учреждений, учебных заведений и учеников, — сообщили правоохранители.
Кроме того, СБУ сообщила о подозрении руководительницам созданных РФ трех местных отделений “центра предоставления муниципальных услуг”.
На этих должностях коллаборантки выполняют “разнарядки” из Москвы по принудительной паспортизации местных жителей. Для этого взаимодействуют с представителями росреестра и МВД РФ.
На основании собранных доказательств всем злоумышленникам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская