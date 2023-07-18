СБУ установила 30 коллаборантов, которые совершают репрессии против украинцев

СБУ установила личности еще 30 коллаборантов, которые совершают репрессии во временно оккупированных районах на Юге и Востоке Украины.

Среди них — 24 сторонника рашизма, которые вступили в созданный россиянами “Новокаховский городской отдел полиции МВД Херсонской области”.

— В рядах карательного учреждения они принимают активное участие в подавлении проукраинских акций протеста на территории города. Зафиксированы случаи похищения участников движения сопротивления и разграбления их частного имущества, — сообщили в СБУ.

Также фигуранты осуществляли подворовые обходы, во время которых угрожали людям заключением в случае “неявки” на фейковый референдум о присоединении региона к РФ.

Еще троих коллаборантов идентифицировали на Луганщине. С лета 2022 года они возглавляют оккупационную администрацию во временно захваченном Беловодске Старобельского района.

Только за полгода приспешники врага провели более 30 массовых мероприятий в поддержку кремлевского режима.

— Для имитации общественной активности они принуждали к участию в пророссийских митингах представителей коммунальных учреждений, учебных заведений и учеников, — сообщили правоохранители.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении руководительницам созданных РФ трех местных отделений “центра предоставления муниципальных услуг”.

На этих должностях коллаборантки выполняют “разнарядки” из Москвы по принудительной паспортизации местных жителей. Для этого взаимодействуют с представителями росреестра и МВД РФ.

На основании собранных доказательств всем злоумышленникам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.