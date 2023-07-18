На Херсонщине контрактница ВСУ сливала россиянам данные об украинских БПЛА

СБУ задержала российского агента, которая “сливала” информацию об украинских беспилотниках на Херсонщине.

Предательницей оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется на Херсонщине и выполняет боевые задачи на передовой.

По указанию российской спецслужбы женщина собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны.

Прежде всего врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

— Агент ГРУ пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. Также она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. В случае успешного выполнения вражеских задач оккупанты обещали “эвакуировать” ее в РФ и выдать российский паспорт, — сообщили в СБУ.

В поле зрения российской спецслужбы фигурантка попала через подписку на различные группы военного направления в запрещенной соцсети Вконтакте.

Предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов.

Во время обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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