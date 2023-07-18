Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

На Херсонщине контрактница ВСУ сливала россиянам данные об украинских БПЛА

СБУ затримала російську агентку на Херсонщині
Фото: СБУ

СБУ задержала российского агента, которая “сливала” информацию об украинских беспилотниках на Херсонщине.

Предательницей оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется на Херсонщине и выполняет боевые задачи на передовой.

По указанию российской спецслужбы женщина собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны.

Прежде всего врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

— Агент ГРУ пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. Также она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. В случае успешного выполнения вражеских задач оккупанты обещали “эвакуировать” ее в РФ и выдать российский паспорт, — сообщили в СБУ.

В поле зрения российской спецслужбы фигурантка попала через подписку на различные группы военного направления в запрещенной соцсети Вконтакте.

Предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов.

Во время обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Читайте также
Удар по кафе в Краматорске: СБУ задержала местного информатора ФСБ
Затримання інформатора ФСБ у Краматорську 17 липня 2023

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Немотивированные и на старых танках: Череватый уточнил заявление о 100 тыс. россиян на Лимано-Купянском направлении
Бої на фронті
Игнат сообщил, когда первая группа пилотов поедет учиться на F-16
Юрій Ігнат
Дело Россия против Украины: ЕСПЧ отклонил иск страны-агрессора
На Херсонщине контрактница ВСУ сливала россиянам данные об украинских БПЛА
Зеленский собрал Ставку – обсудили морской экспорт зерна и безопасность портов
Володимир Зеленський
Превратилось в пустошь: появились новые снимки Каховского водохранилища
Каховське водосховище
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
На Херсонщине контрактница ВСУ сливала россиянам данные об украинских БПЛА
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (17.07.2023)
На Херсонщине контрактница ВСУ сливала россиянам данные об украинских БПЛА
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (17.07.2023)
На Херсонщине контрактница ВСУ сливала россиянам данные об украинских БПЛА
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (17.07.2023)
На Херсонщине контрактница ВСУ сливала россиянам данные об украинских БПЛА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь