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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 19.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более 20 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 19.07.2023

Карта бойових дій 18 липня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 19 июля 2023

  • личного состава – около 239 480 (+470),
  • танков ‒ 4 123 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8 059 (+8),
  • артиллерийских систем – 4 573 (+31),
  • реактивных систем залпового огня – 689,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 430 (+2),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 310,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 885 (+46),
  • крылатых ракет ‒ 1 279 (+6),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 105 (+19),
  • специальной техники – 683 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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