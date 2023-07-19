Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 19.07.2023 – ситуация на фронте
За сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более 20 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 19.07.2023
Потери РФ на 19 июля 2023
- личного состава – около 239 480 (+470),
- танков ‒ 4 123 (+4),
- боевых бронированных машин – 8 059 (+8),
- артиллерийских систем – 4 573 (+31),
- реактивных систем залпового огня – 689,
- средств противовоздушной обороны ‒ 430 (+2),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 885 (+46),
- крылатых ракет ‒ 1 279 (+6),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 105 (+19),
- специальной техники – 683 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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