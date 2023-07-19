Карта бойових дій на 19.07.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 19.07.2023

Втрати РФ на 19 липня 2023

особового складу ‒ близько 239 480 (+470),

танків ‒ 4 123 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 8 059 (+8),

артилерійських систем – 4 573 (+31),

реактивних систем залпового вогню – 689,

засобів протиповітряної оборони ‒ 430 (+2),

літаків – 315,

гелікоптерів – 310,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 885 (+46),

крилатих ракет ‒ 1 279 (+6),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 105 (+19),

спеціальної техніки ‒ 683 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.