Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 19.07.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось понад 20 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 19.07.2023
Втрати РФ на 19 липня 2023
- особового складу ‒ близько 239 480 (+470),
- танків ‒ 4 123 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 8 059 (+8),
- артилерійських систем – 4 573 (+31),
- реактивних систем залпового вогню – 689,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 430 (+2),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 885 (+46),
- крилатих ракет ‒ 1 279 (+6),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 105 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 683 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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