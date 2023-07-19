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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 19.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 19.07.2023

Карта бойових дій 18 липня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 19 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 239 480 (+470),
  • танків ‒ 4 123 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 059 (+8),
  • артилерійських систем – 4 573 (+31),
  • реактивних систем залпового вогню – 689,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 430 (+2),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 310,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 885 (+46),
  • крилатих ракет ‒ 1 279 (+6),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 105 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 683 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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