Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины

Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины

Литва собирает коалицию для разминирования Украины и приглашает страны присоединиться к обучению персонала по разминированию или предоставить необходимое для этого оборудование для украинских военных.

Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 18 июля во время дистанционного заседания Украинской контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн.

— Мы собираем коалицию по разминированию с целью консолидации и координации текущей и запланированной помощи Украине в этой сфере. Коалиция формируется по принципу “train and equip” (учи и оснащай, — Ред.), который используется в тренировочной помощи украинцам, которую Литва предоставляет вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а вскоре — и Данией. Мы приглашаем другие страны присоединиться к нам со своими инструкторами и оборудованием, — сказал министр.

Анушаускас подчеркнул во время встречи, что для Запада существует потребность в быстрой и масштабной помощи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, чтобы победа Украины быстрее завершила войну. Министры обороны представили свои соответствующие пакеты помощи Украине.

Также в Минобороны Литвы сообщили, что агентство по вопросам военной техники при оборонном ведомстве подписало контракт на поставку пусковых установок NASAMS с норвежской компанией Kongsberg 27 июня, поэтому эти комплексы ПВО будут доставлены в Украину уже этой осенью.

Читайте также
Итоги 14-го Рамштайн: о какой помощи договорились Украина и партнеры на этот раз
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України

Война в Украине, Литва, Минирование, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киевской области во время атаки дронов раздались взрывы
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
В бухте Севастополя прогремела серия взрывов
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы: что известно
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
ЕС планирует создать фонд на €20 млрд для многолетней поддержки ВСУ — Politico
прапори ЄС
В Одессе прогремела серия взрывов во время ракетной опасности
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Горькая потеря: под Бахмутом погиб декоратор-постановщик проектов телеканала СТБ
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
Обстрел Белополья в Сумской области: есть погибшие и раненые
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
Поставки оружия, путь в НАТО и восстановление Украины: наблюдательный совет YES в Украине
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды
Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь