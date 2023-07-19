Литва выступила инициатором Коалиции по разминированию Украины

Литва собирает коалицию для разминирования Украины и приглашает страны присоединиться к обучению персонала по разминированию или предоставить необходимое для этого оборудование для украинских военных.

Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 18 июля во время дистанционного заседания Украинской контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн.

— Мы собираем коалицию по разминированию с целью консолидации и координации текущей и запланированной помощи Украине в этой сфере. Коалиция формируется по принципу “train and equip” (учи и оснащай, — Ред.), который используется в тренировочной помощи украинцам, которую Литва предоставляет вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а вскоре — и Данией. Мы приглашаем другие страны присоединиться к нам со своими инструкторами и оборудованием, — сказал министр.

Анушаускас подчеркнул во время встречи, что для Запада существует потребность в быстрой и масштабной помощи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, чтобы победа Украины быстрее завершила войну. Министры обороны представили свои соответствующие пакеты помощи Украине.

Также в Минобороны Литвы сообщили, что агентство по вопросам военной техники при оборонном ведомстве подписало контракт на поставку пусковых установок NASAMS с норвежской компанией Kongsberg 27 июня, поэтому эти комплексы ПВО будут доставлены в Украину уже этой осенью.

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.