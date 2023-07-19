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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Литва виступила ініціатором Коаліції з розмінування України

Литва виступила ініціатором Коаліції з розмінування України

Литва збирає коаліцію для розмінування України і запрошує країни долучитися до навчання персоналу з розмінування або надати необхідне для цього обладнання для українських військових.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас 18 липня під час дистанційного засідання Української контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн.

– Ми збираємо коаліцію з розмінування з метою консолідації та координації поточної та запланованої допомоги Україні у цій сфері. Коаліція формується за принципом “train and equip” (навчай та оснащуй, – Ред.), який використовується у тренувальній допомозі українцям, яку Литва надає разом з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром – і Данією. Ми запрошуємо інші країни приєднатися до нас зі своїми інструкторами та обладнанням, – сказав міністр.

Анушаускас підкреслив під час зустрічі, що для Заходу існує потреба у швидшій та масштабнішій допомозі у контрнаступі Збройних сил України, щоб перемога України швидше завершила війну. Міністри оборони представили свої відповідні пакети допомоги Україні.

Також у Міноборони Литви повідомили, що агентство з питань військової техніки при оборонному відомстві підписало контракт на постачання пускових установок NASAMS з норвезькою компанією Kongsberg 27 червня, тому ці комплекси ППО будуть доставлені в Україну вже цієї осені.

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Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України

Війна в Україні, Литва, Мінування, Російська агресія
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