Запрет на импорт зерна из Украины: пять стран ЕС выступили за продление ограничений

Пять стран Центральной Европы хотят, чтобы запрет на импорт украинского зерна был продлен по крайней мере до конца года.

Об этом пишет Usnews со ссылкой на слова министров сельского хозяйства на встрече в Варшаве.

Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, которые стали альтернативными транзитными путями для украинского зерна, чтобы компенсировать замедление экспорта через черноморские порты Украины после российского вторжения.

Несмотря на поддержку некоторых из этих стран Украины в противостоянии российской агрессии, министры говорят, что поставки украинского зерна нанесли ущерб их фермерам.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что пять стран подписали совместную декларацию о продлении запрета как минимум до конца года, которую они представят на переговорах с Европейской комиссией.

— Но также в соглашении есть наша совместная декларация о том, что мы очень открыты для транзита, — добавил он.

Напомним, что ЕС в мае разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет должен закончиться 15 сентября.

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