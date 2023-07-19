Украина изучает восстановление зернового коридора и сопровождение его конвоями — Зеленский

Украина изучает возможность безопасного функционирования зернового коридора, включая возможное сопровождение конвоями.

Об этом на пресс-конференции после встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре? Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами, — сказал он.

Зеленский отметил, что “и ООН, и Турция, и военные могут сказать, что гарантий 100% никто не дает”.

— Но это очень легкая позиция. Это не та позиция, на которую мы готовы. Потому что для нас нужно, чтобы коридор действовал, — добавил он.

Зеленский отметил, что некоторые компании-арендаторы кораблей или агротрейдеры сами обращаются и готовы идти по коридору.

— И если государство дает нам на это разрешение, мы пойдем и будем брать на себя соответствующие риски. Здесь я также жду ответа от Министерства инфраструктуры и от наших военных, — сказал он.

Кроме того, Зеленский выразил мнение, что РФ всегда, когда так делает, принуждает Украину, партнеров, ООН к чему-то.

— Открыть что-то, снять санкции с чего-то. Много разных разговоров, за кулисами того, что знает Украина. Нравится кому-то это слышать или нет, но это факт. Но, слава Богу, есть у нас разведка и она работает, — отметил он.

Фото: Мининфраструктуры

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