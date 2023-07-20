Оккупанты ввели в Раздольном режим ЧС, потому что Аксенов пожаловался на атаку БпЛА

Российские оккупанты в пока захваченном Крыму с самого утра 20 июля ищут разрушения на территории поселка Раздольное после якобы атаки беспилотника.

Подомовой обход в Раздольном захватчики начали после того, как так называемый премьер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов пожаловался на “повреждение четырех административных зданий”.

В населенном пункте сразу ввели режим “муниципальной чрезвычайной ситуации”, а также ограничили движение автомобилей по центральной улице.

Выехал на место происшествия и так называемый глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Последний серьезного ущерба в Раздольном не увидел, подчеркнув, что “все можно быстро восстановить и никаких дополнительных сил для этого не нужно”.

К слову, марионеточный “глава” Крыма сообщил и о гибели девочки-подростка во время “атаки беспилотника”, но подтверждений этому нет.

Источник: Сергей Аксенов

Фото: tvcrimea24

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