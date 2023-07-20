Оккупанты ввели в Раздольном режим ЧС, потому что Аксенов пожаловался на атаку БпЛА
Российские оккупанты в пока захваченном Крыму с самого утра 20 июля ищут разрушения на территории поселка Раздольное после якобы атаки беспилотника.
Подомовой обход в Раздольном захватчики начали после того, как так называемый премьер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов пожаловался на “повреждение четырех административных зданий”.
В населенном пункте сразу ввели режим “муниципальной чрезвычайной ситуации”, а также ограничили движение автомобилей по центральной улице.
Выехал на место происшествия и так называемый глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Последний серьезного ущерба в Раздольном не увидел, подчеркнув, что “все можно быстро восстановить и никаких дополнительных сил для этого не нужно”.
К слову, марионеточный “глава” Крыма сообщил и о гибели девочки-подростка во время “атаки беспилотника”, но подтверждений этому нет.
Источник: Сергей Аксенов
Фото: tvcrimea24
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая