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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти запровадили в Роздольному режим НС, бо Аксьонов поскаржився на атаку БпЛА

Роздольне в Криму

Російські окупанти в поки що захопленому Криму із самого ранку 20 липня шукають руйнування на території селища Роздольне після буцімто атаки безпілотника.

Побудинковий обхід у Роздольному загарбники почали після того, як так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов поскаржився на “пошкодження чотирьох адміністративних будівель”.

У населеному пункті відразу запровадили режим “муніципальної надзвичайної ситуації”, а також обмежили рух автомобілів центральною вулицею.

Виїхав на місце події й так званий голова Держради Криму Володимир Константинов.

Останній серйозних збитків у Роздольному не побачив, наголосивши, що “все можна швидко відновити й жодних додаткових сил для цього не потрібно”.

До слова, маріонетковий “глава” Криму повідомив і про загибель дівчинки-підлітка під час “атаки безпілотника”, але підтверджень цьому немає.

Джерело: Сергій Аксьонов

Фото: tvcrimea24

Безпілотники, Крим
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