Окупанти запровадили в Роздольному режим НС, бо Аксьонов поскаржився на атаку БпЛА
Російські окупанти в поки що захопленому Криму із самого ранку 20 липня шукають руйнування на території селища Роздольне після буцімто атаки безпілотника.
Побудинковий обхід у Роздольному загарбники почали після того, як так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов поскаржився на “пошкодження чотирьох адміністративних будівель”.
У населеному пункті відразу запровадили режим “муніципальної надзвичайної ситуації”, а також обмежили рух автомобілів центральною вулицею.
Виїхав на місце події й так званий голова Держради Криму Володимир Константинов.
Останній серйозних збитків у Роздольному не побачив, наголосивши, що “все можна швидко відновити й жодних додаткових сил для цього не потрібно”.
До слова, маріонетковий “глава” Криму повідомив і про загибель дівчинки-підлітка під час “атаки безпілотника”, але підтверджень цьому немає.
Джерело: Сергій Аксьонов
Фото: tvcrimea24
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