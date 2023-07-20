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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ ликвидировали уже около 240 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на 512-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже около 240 010 российских захватчиков.

Потери РФ на 20 июля 2023

  • личного состава – около 240 010 (+530),
  • танков ‒ 4 129 (+6),
  • боевых бронированных машин – 8 065 (+6),
  • артиллерийских систем – 4 592 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 692 (+3),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 433 (+3)
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 310,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 918 (+33),
  • крылатых ракет ‒ 1 293 (+14),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 134 (+29),
  • специальной техники – 685 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Оксана Лотоцкая
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