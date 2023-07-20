Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
Каховского водохранилища больше не существует — НАН Украины
Специалисты Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Украины пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.
Об этом говорится на сайте НАН Украины. Так, сейчас из общей площади Каховского водохранилища, которая 5 июня составляла более 2 тысяч кв. км, осталось 261,1 кв. км.
Это составляет 12,7% от начальной площади водоема. Кроме того, восстановленное русло Днепра занимает площадь 120,9 кв. км.
Подоляк спрогнозировал, каким будет контрнаступление ВСУ
Освобождение временно оккупированных РФ территорий Украины будет тяжелым и довольно длительным процессом. Однако количество наступательных операций ВСУ постепенно увеличивается.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, сейчас прогресс на поле боя очень медленный, однако количество наступательных операций ВСУ постепенно нарастает.
В ЕС хотят выделить до €20 млрд на военную помощь Украине
Министры иностранных дел Европейского Союза намерены обсудить предложение потратить до €20 млрд (17,3 миллиарда фунтов стерлингов) на военную помощь Украине.
Эти средства планируют выделять в течение четырех лет. Они будут направлены на оружие, амуницию и другое военное оборудование.
Предложение, которое выдвинул верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, является частью усилий по предоставлению Киеву долгосрочной поддержки.
РФ ударила по жилому дому в Очакове
В Николаевской области российские войска нанесли удары по жилому дому в городе Очакове. В результате атаки получил ранения человек.
По данным полиции, вследствие российских обстрелов по городу вечером 19 июля поврежден пятиэтажный жилой дом. За медицинской помощью в больницу обратился 44-летний мужчина.
В Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме
Во временно оккупированном Мариуполе горит дворец культуры Украинский дом (в прошлом ДК Металлургов).
Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Жители рассказали, что пожар якобы вспыхнул в результате взрыва снаряда, который принесли к зданию дворца культуры неизвестные лица.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая