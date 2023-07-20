Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Украина Live
Live
Юлия Захарченко, редактор ленты

Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны

Ключевые события
00:58
Каховского водохранилища больше не существует — НАН Украины
00:56
Подоляк спрогнозировал, каким будет контрнаступление ВСУ
00:39
В ЕС хотят выделить до €20 млрд на военную помощь Украине
00:15
РФ ударила по жилому дому в Очакове
00:11
В Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме
Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
20 июля, 0:58

Каховского водохранилища больше не существует — НАН Украины

Специалисты Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Украины пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.

Об этом говорится на сайте НАН Украины. Так, сейчас из общей площади Каховского водохранилища, которая 5 июня составляла более 2 тысяч кв. км, осталось 261,1 кв. км.

Это составляет 12,7% от начальной площади водоема. Кроме того, восстановленное русло Днепра занимает площадь 120,9 кв. км.

Каховська ГЕС

Фото: Укргидроэнерго

20 июля, 0:56

Подоляк спрогнозировал, каким будет контрнаступление ВСУ

Освобождение временно оккупированных РФ территорий Украины будет тяжелым и довольно длительным процессом. Однако количество наступательных операций ВСУ постепенно увеличивается.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, сейчас прогресс на поле боя очень медленный, однако количество наступательных операций ВСУ постепенно нарастает.

Война в Украине — день 512 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Генштаб ВСУ

20 июля, 0:39

В ЕС хотят выделить до €20 млрд на военную помощь Украине

Министры иностранных дел Европейского Союза намерены обсудить предложение потратить до €20 млрд (17,3 миллиарда фунтов стерлингов) на военную помощь Украине.

Эти средства планируют выделять в течение четырех лет. Они будут направлены на оружие, амуницию и другое военное оборудование.

Предложение, которое выдвинул верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, является частью усилий по предоставлению Киеву долгосрочной поддержки.

20 июля, 0:15

РФ ударила по жилому дому в Очакове

В Николаевской области российские войска нанесли удары по жилому дому в городе Очакове. В результате атаки получил ранения человек.

По данным полиции, вследствие российских обстрелов по городу вечером 19 июля поврежден пятиэтажный жилой дом. За медицинской помощью в больницу обратился 44-летний мужчина.

Война в Украине — день 512 — новости Украины во время войны онлайнФото: Нацполиция

20 июля, 0:11

В Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме

Во временно оккупированном Мариуполе горит дворец культуры Украинский дом (в прошлом ДК Металлургов).

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Жители рассказали, что пожар якобы вспыхнул в результате взрыва снаряда, который принесли к зданию дворца культуры неизвестные лица.

Война в Украине — день 512 — новости Украины во время войны онлайн

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 19.07.2023
Deepstate map
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.
Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (19.07.2023)
Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь