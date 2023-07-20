Пожар в Мариуполе и удар РФ по Очакову: 512-й день войны

20 июля, 0:58

Каховского водохранилища больше не существует — НАН Украины

Специалисты Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Украины пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.

Об этом говорится на сайте НАН Украины. Так, сейчас из общей площади Каховского водохранилища, которая 5 июня составляла более 2 тысяч кв. км, осталось 261,1 кв. км.

Это составляет 12,7% от начальной площади водоема. Кроме того, восстановленное русло Днепра занимает площадь 120,9 кв. км.