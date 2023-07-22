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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина и США обсуждают поставку ATACMS, решение за Байденом – Салливан

Украина и США обсуждают поставку ATACMS, решение за Байденом – Салливан
Фото: Офис президента

Президенты США и Украины обсуждают поставки украинским ракетным войскам ракет ATACMS.

Об этом заявил во время обсуждения на форуме Aspen Security Forum 2023 советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, президенты Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, но решение будет за американским лидером, и пока оно не принято.

— Я не хотел бы разочаровывать вас, но мне сегодня нечего анонсировать (относительно ATACMS. — Ред.), — добавил Салливан.

США готовы “идти на риски” в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают реакцию РФ при принятии решений, добавил советник Байдена.

Также Салливан добавил, что Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления, однако США проводят консультации с Киевом относительно того, когда задействовать основные силы во время контрнаступления.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что встреча президентов Зеленского и Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе была хорошей, и во время нее удалось обсудить многие вопросы, в частности, вопрос ATACMS.

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ATACMS

Білий дім, Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
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