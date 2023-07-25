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Валентина Чорна, редактор ленты

С боеприпасами для NASAMS и HIMARS: США выделили новый пакет помощи Украине на $400 млн

Пентагон
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Помощь содержит, среди прочего, дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS. Также в пакет вошли:

  • зенитные комплексы Stinger,
  • противотанковые комплексы Javelin,
  • 32 бронетранспортера Stryker,
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
  • 120-мм и 60-мм минометные мины,
  • ракеты TOW,
  • беспилотные авиационные комплексы Hornet,
  • авиационные ракеты Hydra-70,
  • тактические аэронавигационные системы,
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий,
  • более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам,
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы,
  • запчасти, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

Новый пакет помощи предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й такой транш с февраля 2022 года.

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Война в Украине, Російська агресія, США
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