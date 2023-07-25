С боеприпасами для NASAMS и HIMARS: США выделили новый пакет помощи Украине на $400 млн

Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Помощь содержит, среди прочего, дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS. Также в пакет вошли:

зенитные комплексы Stinger,

противотанковые комплексы Javelin,

32 бронетранспортера Stryker,

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,

120-мм и 60-мм минометные мины,

ракеты TOW,

беспилотные авиационные комплексы Hornet,

авиационные ракеты Hydra-70,

тактические аэронавигационные системы,

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий,

более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам,

приборы ночного видения и тепловизионные системы,

запчасти, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

Новый пакет помощи предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й такой транш с февраля 2022 года.

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