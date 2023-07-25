С боеприпасами для NASAMS и HIMARS: США выделили новый пакет помощи Украине на $400 млн
Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.
Об этом сообщили в Министерстве обороны США.
Помощь содержит, среди прочего, дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS. Также в пакет вошли:
- зенитные комплексы Stinger,
- противотанковые комплексы Javelin,
- 32 бронетранспортера Stryker,
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
- 120-мм и 60-мм минометные мины,
- ракеты TOW,
- беспилотные авиационные комплексы Hornet,
- авиационные ракеты Hydra-70,
- тактические аэронавигационные системы,
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий,
- более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам,
- приборы ночного видения и тепловизионные системы,
- запчасти, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
Новый пакет помощи предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й такой транш с февраля 2022 года.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская