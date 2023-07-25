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Валентина Летяк, редактор ленты

Госдеп США предупредил о возможной операции РФ в Черном море под чужим флагом

Госдеп США предупредил о возможной операции РФ в Черном море под чужим флагом
Фото: Getty Images

После блокирования зерновой сделки и массированных атаках на портовую инфраструктуру Украины Россия может готовить в Черном море операцию под чужим флагом.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

— У нас есть информация, которая позволяет предположить, что они могут готовить операцию под чужим флагом — мы так считаем. Они угрожают судам в международных водах, и уже была атака на Дунае, — подчеркнул он.

Миллер также сообщил, что США совместно с партнерами продолжают консультации по альтернативным путям вывоза украинского зерна, добавив, что пока не существует идеального решения, которое позволило бы отгружать сельхозпродукцию в прежних объемах.

— Просто не существует способа вывезти достаточное количество зерна через дунайские порты, или по суше, или любым другим способом, — подытожил представитель Госдепа.

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Госдеп США предупредил о возможной операции РФ в Черном море под чужим флагом

Война в Украине, Госсдеп США, Зерно, Російська агресія, США-Россия, США-Украина, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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