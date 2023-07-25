Госдеп США предупредил о возможной операции РФ в Черном море под чужим флагом
После блокирования зерновой сделки и массированных атаках на портовую инфраструктуру Украины Россия может готовить в Черном море операцию под чужим флагом.
Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
— У нас есть информация, которая позволяет предположить, что они могут готовить операцию под чужим флагом — мы так считаем. Они угрожают судам в международных водах, и уже была атака на Дунае, — подчеркнул он.
Миллер также сообщил, что США совместно с партнерами продолжают консультации по альтернативным путям вывоза украинского зерна, добавив, что пока не существует идеального решения, которое позволило бы отгружать сельхозпродукцию в прежних объемах.
— Просто не существует способа вывезти достаточное количество зерна через дунайские порты, или по суше, или любым другим способом, — подытожил представитель Госдепа.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик