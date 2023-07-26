Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Срочно
Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев

зерно
Фото: Depositphotos

НАТО не будет привлекать военные инструменты давления на РФ, такие как конвоирование, для обеспечения безопасного прохода торговых судов с украинским зерном по Черному морю, потому что не хочет прямой конфронтации с Россией.

По мнению заместителя главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, Североатлантический союз будет использовать в основном политическое давление на РФ.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона Единые новости.

– Но это также очень важно, указать еще раз, кто является виновником этой ситуации для глобального Юга, тех, кто не будет получать зерно из Украины. Мы видим, что уже есть реакция, на этот саммит, который будет Африканский в России, понизили представительство, и из 58 государств 17 только на уровне первых лиц, – сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

Чернев отметил, что публичное давление со всех сторон, в частности НАТО, Африканского союза ООН и Китая, заставит Кремль вернуться к зерновой инициативе.

Напомним, сегодня 26 июля должно состояться заседание нового Совета Украина — НАТО, который генсек ЕС Йенс Столтенберг созвал по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, из-за ситуации в Черном море.

Стороны встретятся, чтобы “провести консультации относительно последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море”, сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску и отметила, что встреча состоится на уровне послов.

Читайте также
Игра мускулами и зерновой шантаж. Решится ли РФ топить иностранные торговые корабли
Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев

Зерно, НАТО, Украина-НАТО, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Игра мускулами и зерновой шантаж. Решится ли РФ топить иностранные торговые корабли
Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев
РФ вывела в Черное море корвет Сергей Котов для перехвата судов – разведка Британии
Корвет Сергій Котов флоту РФ
В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
зерновий коридор зерно
Мы готовы экспортировать почти все: еврокомиссар о перевозке украинского зерна
зерно
Зеленский анонсировал начало реализации плана запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях
Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)
Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь