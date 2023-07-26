Зерновая инициатива. НАТО будет политически давить на РФ — Чернев

НАТО не будет привлекать военные инструменты давления на РФ, такие как конвоирование, для обеспечения безопасного прохода торговых судов с украинским зерном по Черному морю, потому что не хочет прямой конфронтации с Россией.

По мнению заместителя главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, Североатлантический союз будет использовать в основном политическое давление на РФ.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона Единые новости.

– Но это также очень важно, указать еще раз, кто является виновником этой ситуации для глобального Юга, тех, кто не будет получать зерно из Украины. Мы видим, что уже есть реакция, на этот саммит, который будет Африканский в России, понизили представительство, и из 58 государств 17 только на уровне первых лиц, – сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

Чернев отметил, что публичное давление со всех сторон, в частности НАТО, Африканского союза ООН и Китая, заставит Кремль вернуться к зерновой инициативе.

Напомним, сегодня 26 июля должно состояться заседание нового Совета Украина — НАТО, который генсек ЕС Йенс Столтенберг созвал по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, из-за ситуации в Черном море.

Стороны встретятся, чтобы “провести консультации относительно последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море”, сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску и отметила, что встреча состоится на уровне послов.

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