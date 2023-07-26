Підсумки Ради Україна-НАТО: союзники посилять розвідку в Чорному морі

Країни НАТО посилять розвідку та спостереження в Чорноморському регіоні.

Про це йдеться в заяві за підсумки другого засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулось 26 липня.

Члени Ради засудили одностороннє припинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі та ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах.

– Члени Альянсу й Україна під час зустрічі в середу рішуче засудили рішення Росії вийти із зернової угоди, а також останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону, – йдеться у повідомленні.

Країни-члени НАТО додали, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, яка розташована в межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики прорахунків і ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

Додається, що НАТО і члени військово-політичного блоку посилять спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

За підсумками засідання Ради в НАТО нагадали, що з минулого року, у відповідь на агресивну війну Росії проти України, НАТО значно посилило свою присутність в регіоні, зокрема за допомогою двох нових багатонаціональних бойових груп у Болгарії і Румунії.

– Росія продовжує демонструвати повну неповагу до міжнародного права та людей у всьому світі, які залежать від українського зерна. Росія погрожує цивільним суднам, тероризує мирні міста і своїми жорстокими ударами знищує частину світової культурної спадщини. НАТО об’єднане. Ми солідарні з нашими чорноморськими союзниками, ми продовжуватимемо захищати одне одного і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане за підсумками засідання Ради.

Водночас генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг наголосив, що Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні.

– Росія повинна припинити перетворювати голод на зброю і погрожувати найбільш вразливим верствам населення світу продовольчою нестабільністю. Дії Росії також створюють значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Члени Альянсу посилюють підтримку України і підвищують нашу пильність. Ми залишаємось готовими захищати кожен сантиметр території Альянсу від будь-якої агресії, – сказав він.

Водночас союзники привітали подальші зусилля Туреччини з відновлення зернової угоди і зусилля інших членів НАТО, зокрема Болгарії і Румунії, а також Європейського Союзу і Організації Об’єднаних Націй, спрямовані на забезпечення безперешкодного експорту українського зерна суходолом і морем.

– Члени Альянсу також чітко дали зрозуміти, що вони і надалі надаватимуть Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Друге засідання Ради Україна – НАТО пройшло після першого засідання на Вільнюському саміті на початку липня. Сьогодні до послів НАТО і запрошених представників Швеції приєдналися в режимі відеоконференції віцепрем’єр-міністр і міністр з питань розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, а також бригадний генерал і заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Засідання було скликане генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після прохання президента Володимира Зеленського. Це стало однією з реакцій на вихід РФ з Чорноморської зернової ініціативи та подальші обстріли українських портів, чим був заблокований морський експорт аграрної продукції.

Примітно, що у Держдепартаменті США вказували на можливі провокації Росії під чужим прапором, які Кремль може готувати у Чорному морі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.