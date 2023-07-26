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Игра мускулами и зерновой шантаж. Решится ли РФ топить иностранные торговые корабли

Игра мускулами и зерновой шантаж. Решится ли РФ топить иностранные торговые корабли
Фото: Факти ICTV

После выхода Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы оккупанты усилили обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры Украины, после чего ВС РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

Это новая тактика российского террора или начало неограниченной морской войны? Что стоит за черноморской блокадой и уничтожением нашей портовой инфраструктуры? Решится ли Кремль ударить по иностранным кораблям? И каким будет ответ? Что означает такое обострение в Черном море? Станет ли оно началом нового этапа войны и какими будут последствия? Факты недели разобрали все возможные сценарии.

После выхода России из зерновой инициативы оккупанты начали новую тактику зернового террора, говорит политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

– Она разорвала зерновое соглашение, сделала это демонстративно, пафосно и сразу начала наносить удары по основным зерновым хабам Черноморского региона, то есть по Одессе, Николаеву, Черноморску, городу Южное.

Очевидно, что зерно и море — части одного пазла. И здесь ключевой вопрос — зачем военное командование страны-агрессора смещает фокус на море и что будет происходить дальше?

Снятие санкций в обмен на зерно

Россия сразу выдвинула условия, при которых она готова возобновить действие зернового соглашения. За разрешение пропускать грузовые корабли с украинским зерном Россия выдвигала ряд требований.

Это подключение к свифту дочек сельхозбанка, где директор — министр сельского хозяйства и сын Патрушева… или является владельцем, плюс она пыталась получить снятие с нее санкций на экспорт в западную Европу и в Америку и в развитие страны. Снятие санкции на экспорт различных удобрений, были достаточно большие требования, – говорит бывший кагебист Сергей Жирнов.

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Не получив согласия, страна-агрессор заявляет о намерении закрыть зерновой коридор. В ход идут уже привычные для россиян методы шантажа.

– Шантаж голодом, как его очень справедливо уже называют, на самом деле имеет целью возвращение России в мировую повестку дня, как государства, которое что-то решает. Фактически Россия сейчас на международном уровне имеет право вето в двух вариантах — их известное право вето в совбезе ООН, и второе —  право вето на экспорт украинского зерна на мировой рынок. Больше они ничего не могут и, конечно, используют эту ситуацию для того, чтобы о них говорили СМИ, они все это комментировали, выступали и при этом продвигали в мире в дальнейшем свои требования, известные требования по снятию санкций с российской экономики, – объясняет Александр Коваленко.

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Но выяснилось, метод недейственный. В вопросе доставки зерна, – уверяет украинский президент, – можно обойтись и без России. Следовательно, Кремль решает действовать известным способом.

– Для России важно заставить Украину договариваться с Россией на условиях России. Для этого она использует единственный рычаг, который есть у нее в распоряжении — это террор, то есть нанесение массированных ракетных ударов, – добавил Коваленко.

Только за одну ночь Россия уничтожает около 60 тыс. тонн зерна. Это данные Министерства агрополитики Украины. И здесь интересная деталь: зерно предназначалось для Китая, стратегического партнера России. В дополнение агрессор еще и попал в китайское консульство в Одессе.

– 60 тыс. тонн для Китая большого значения не имеют, они там миллионами тонн импортируют зерно со всего мира, с точки зрения эмоциональной… политической, я не думаю, что в Китае сильно обрадовались по этому поводу. Думаю, что китайцы, как восточные люди со своим менталитетом, в шапочке с надписью “Россия” сделают еще одну запись, которая будет не в пользу РФ, – говорит Клименко.

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Следовательно, в этой истории даже Китай может сыграть не на поле Кремля.

– Атака по дипломатической структуре — гораздо более неприятная вещь для России, потому что прежде всего она доказывает, что у России нет точного оружия, что она не умеет бить. Конечно, она будет говорить Китаю: понимаете, мы же не целились в эту цель, консульство не было для нас, мы просто били рядом, а там случайно получилось, но Китай ответит: ребята, надо было рассчитывать так, чтобы случайности такие были невозможны, – говорит экс-кагебист Жирнов.

Да и перспектива диалога с Украиной и всем цивилизованным миром под ракетные залпы — совсем нереалистична.

Борьба за деньги?

Еще одна причина морской блокады может крыться в экономической выгоде. Страна-агрессор уже потеряла часть доходов от своих ключевых источников — газа и нефти. А теперь под вопросом еще и торговля агропродукцией.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что таким образом россияне хотят убирать конкурентов. Зато сами хотят торговать не только собственным, но и украденным на оккупированных территориях зерном.

Они понимают, что каждая копейка, каждый доллар, который поступает в украинский бюджет от экспорта украинского зерна, а это немалые суммы, оно потом стреляет по ним, так сказать, то есть это финансирование нашей армии, подчеркнул политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Хотя не исключено, что таким образом Россия, опять же, пытается выторговать для себя экономические преференции, или дополнительную приверженность некоторых стран.

– Через неделю Россия в Санкт-Петербурге проводит саммит Россия-Африка, на котором она будет стремиться выставить себя спасителем Африки, а ей все африканские страны будут говорить: вот, из-за тебя у нас сорвались поставки, – добавил Жирнов.

Но этот сценарий тоже вряд ли сработает. Потому что у Украины есть план Б. Пока угроза не устранена, мы можем поставлять зерно через Дунайский зерновой путь. Эксперты говорят: он уже стал альтернативой черноморскому коридору.

– За май мы через Дунай экспортировали около 3 млн тонн зерновых, это рекорд, которого фактически не было никогда. В 2022 году мы углубили устье Быстрое Дуная, сейчас надо еще углублять, нужно договариваться с нашими соседями-румынами. Если это удастся сделать, тогда потокоспособность коммерческих судов, глубоководных судов, которые могут перевозить по 20-30 тыс. тонн, увеличится, удешевится логистика, – отметил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Новый виток войны?

Еще одна версия, почему Россия устроила морскую блокаду и атакует приморские города — для того, чтобы активизировать южный фронт. Но опрошенные Фактами недели эксперты уверены, никаких преимуществ здесь захватчики не получат.

Это сосредоточение внимания на юге, южных городах, которые являются транзитными городами, глобального влияния на зону боевых действий это не будет иметь, – говорит Коваленко.

Более того, если начнутся удары по кораблям с иностранными флагами, россияне рискуют влезть в неограниченную морскую войну. А это может привести к уничтожению всего их флота.

– Если Россия совершит этот акт агрессии в международных водах, то это будет означать объявление войны тому флагу, в отношении которого будет совершена такая агрессия, – подчеркнул бывший сотрудник внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

И возможности России в Черном море довольно ограничены. Поэтому есть большие сомнения, что она на это решится. К тому же Украина внимательно следит за всеми перемещениями. Уничтожение флагманского адмиральского крейсера Москва в апреле прошлого года тому доказательство. И это лишь добавило российскому командованию новых фобий.

Украина доказала, что и без большого флота может эффективно бороться даже с самыми мощными кораблями агрессора. И сейчас в нашем Минобороны говорят: способности только увеличились. А значит — чем дольше будет длиться война, тем меньше шансов у Черноморского флота. Ведь возможности Украины только Нептунами, которые попали в том числе и в Москву, пока не ограничиваются.

Загнать весь Черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску для начала, и полностью контролировать, не давать им двигаться в зоне Крыма, – говорит заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

В конце концов игра в морской бой, которую затеяла Россия, может выйти ей боком. Флот страны-агрессора оказывается под ударом. Об этом уже заявила британская разведка. Украинские надводные беспилотники и крылатые ракеты береговой обороны внимательно за ним следят. Следовательно, может получиться как в этой же игре.

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Война в Украине, Зерно, Черноморская зерновая инициатива, Чорноморський флот РФ
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