Игра мускулами и зерновой шантаж. Решится ли РФ топить иностранные торговые корабли

После выхода Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы оккупанты усилили обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры Украины, после чего ВС РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

Это новая тактика российского террора или начало неограниченной морской войны? Что стоит за черноморской блокадой и уничтожением нашей портовой инфраструктуры? Решится ли Кремль ударить по иностранным кораблям? И каким будет ответ? Что означает такое обострение в Черном море? Станет ли оно началом нового этапа войны и какими будут последствия? Факты недели разобрали все возможные сценарии.

После выхода России из зерновой инициативы оккупанты начали новую тактику зернового террора, говорит политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

– Она разорвала зерновое соглашение, сделала это демонстративно, пафосно и сразу начала наносить удары по основным зерновым хабам Черноморского региона, то есть по Одессе, Николаеву, Черноморску, городу Южное.

Очевидно, что зерно и море — части одного пазла. И здесь ключевой вопрос — зачем военное командование страны-агрессора смещает фокус на море и что будет происходить дальше?

Снятие санкций в обмен на зерно

Россия сразу выдвинула условия, при которых она готова возобновить действие зернового соглашения. За разрешение пропускать грузовые корабли с украинским зерном Россия выдвигала ряд требований.

– Это подключение к свифту дочек сельхозбанка, где директор — министр сельского хозяйства и сын Патрушева… или является владельцем, плюс она пыталась получить снятие с нее санкций на экспорт в западную Европу и в Америку и в развитие страны. Снятие санкции на экспорт различных удобрений, были достаточно большие требования, – говорит бывший кагебист Сергей Жирнов.

Не получив согласия, страна-агрессор заявляет о намерении закрыть зерновой коридор. В ход идут уже привычные для россиян методы шантажа.

– Шантаж голодом, как его очень справедливо уже называют, на самом деле имеет целью возвращение России в мировую повестку дня, как государства, которое что-то решает. Фактически Россия сейчас на международном уровне имеет право вето в двух вариантах — их известное право вето в совбезе ООН, и второе — право вето на экспорт украинского зерна на мировой рынок. Больше они ничего не могут и, конечно, используют эту ситуацию для того, чтобы о них говорили СМИ, они все это комментировали, выступали и при этом продвигали в мире в дальнейшем свои требования, известные требования по снятию санкций с российской экономики, – объясняет Александр Коваленко.

Но выяснилось, метод недейственный. В вопросе доставки зерна, – уверяет украинский президент, – можно обойтись и без России. Следовательно, Кремль решает действовать известным способом.

– Для России важно заставить Украину договариваться с Россией на условиях России. Для этого она использует единственный рычаг, который есть у нее в распоряжении — это террор, то есть нанесение массированных ракетных ударов, – добавил Коваленко.

Только за одну ночь Россия уничтожает около 60 тыс. тонн зерна. Это данные Министерства агрополитики Украины. И здесь интересная деталь: зерно предназначалось для Китая, стратегического партнера России. В дополнение агрессор еще и попал в китайское консульство в Одессе.

– 60 тыс. тонн для Китая большого значения не имеют, они там миллионами тонн импортируют зерно со всего мира, с точки зрения эмоциональной… политической, я не думаю, что в Китае сильно обрадовались по этому поводу. Думаю, что китайцы, как восточные люди со своим менталитетом, в шапочке с надписью “Россия” сделают еще одну запись, которая будет не в пользу РФ, – говорит Клименко.

Следовательно, в этой истории даже Китай может сыграть не на поле Кремля.

– Атака по дипломатической структуре — гораздо более неприятная вещь для России, потому что прежде всего она доказывает, что у России нет точного оружия, что она не умеет бить. Конечно, она будет говорить Китаю: понимаете, мы же не целились в эту цель, консульство не было для нас, мы просто били рядом, а там случайно получилось, но Китай ответит: ребята, надо было рассчитывать так, чтобы случайности такие были невозможны, – говорит экс-кагебист Жирнов.

Да и перспектива диалога с Украиной и всем цивилизованным миром под ракетные залпы — совсем нереалистична.

Борьба за деньги?

Еще одна причина морской блокады может крыться в экономической выгоде. Страна-агрессор уже потеряла часть доходов от своих ключевых источников — газа и нефти. А теперь под вопросом еще и торговля агропродукцией.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что таким образом россияне хотят убирать конкурентов. Зато сами хотят торговать не только собственным, но и украденным на оккупированных территориях зерном.

– Они понимают, что каждая копейка, каждый доллар, который поступает в украинский бюджет от экспорта украинского зерна, а это немалые суммы, оно потом стреляет по ним, так сказать, то есть это финансирование нашей армии, – подчеркнул политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Хотя не исключено, что таким образом Россия, опять же, пытается выторговать для себя экономические преференции, или дополнительную приверженность некоторых стран.

– Через неделю Россия в Санкт-Петербурге проводит саммит Россия-Африка, на котором она будет стремиться выставить себя спасителем Африки, а ей все африканские страны будут говорить: вот, из-за тебя у нас сорвались поставки, – добавил Жирнов.

Но этот сценарий тоже вряд ли сработает. Потому что у Украины есть план Б. Пока угроза не устранена, мы можем поставлять зерно через Дунайский зерновой путь. Эксперты говорят: он уже стал альтернативой черноморскому коридору.

– За май мы через Дунай экспортировали около 3 млн тонн зерновых, это рекорд, которого фактически не было никогда. В 2022 году мы углубили устье Быстрое Дуная, сейчас надо еще углублять, нужно договариваться с нашими соседями-румынами. Если это удастся сделать, тогда потокоспособность коммерческих судов, глубоководных судов, которые могут перевозить по 20-30 тыс. тонн, увеличится, удешевится логистика, – отметил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Новый виток войны?

Еще одна версия, почему Россия устроила морскую блокаду и атакует приморские города — для того, чтобы активизировать южный фронт. Но опрошенные Фактами недели эксперты уверены, никаких преимуществ здесь захватчики не получат.

– Это сосредоточение внимания на юге, южных городах, которые являются транзитными городами, глобального влияния на зону боевых действий это не будет иметь, – говорит Коваленко.

Более того, если начнутся удары по кораблям с иностранными флагами, россияне рискуют влезть в неограниченную морскую войну. А это может привести к уничтожению всего их флота.

– Если Россия совершит этот акт агрессии в международных водах, то это будет означать объявление войны тому флагу, в отношении которого будет совершена такая агрессия, – подчеркнул бывший сотрудник внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

И возможности России в Черном море довольно ограничены. Поэтому есть большие сомнения, что она на это решится. К тому же Украина внимательно следит за всеми перемещениями. Уничтожение флагманского адмиральского крейсера Москва в апреле прошлого года тому доказательство. И это лишь добавило российскому командованию новых фобий.

Украина доказала, что и без большого флота может эффективно бороться даже с самыми мощными кораблями агрессора. И сейчас в нашем Минобороны говорят: способности только увеличились. А значит — чем дольше будет длиться война, тем меньше шансов у Черноморского флота. Ведь возможности Украины только Нептунами, которые попали в том числе и в Москву, пока не ограничиваются.

– Загнать весь Черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску для начала, и полностью контролировать, не давать им двигаться в зоне Крыма, – говорит заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

В конце концов игра в морской бой, которую затеяла Россия, может выйти ей боком. Флот страны-агрессора оказывается под ударом. Об этом уже заявила британская разведка. Украинские надводные беспилотники и крылатые ракеты береговой обороны внимательно за ним следят. Следовательно, может получиться как в этой же игре.

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