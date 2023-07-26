ЗАЭС может взорваться в любой момент: Галущенко в интервью Politico

На днях во время осмотра территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ заметили мины в буферной зоне между внутренними и внешними барьерами станции, что вызывает серьезные опасения, поскольку Украина не может мониторить ситуацию на ядерном объекте.

— Она может взорваться в любой момент, мы просто не знаем когда. Россияне полностью отрезали нас от систем мониторинга безопасности, — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico.

По его словам, приходится полагаться на военную разведку и экспертов МАГАТЭ на местах, “но у нас нет контроля над станцией, и это вызывает тревогу”.

Галущенко подчеркнул, что Москва готова рисковать жизнями мирных жителей для достижения своих политических и военных целей в Украине, напомнив о российском теракте на Каховской ГЭС.

— Никто нам не верил, что Россия может взорвать дамбу. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, Россию до сих пор не наказали. Никаких санкций не было наложено на ее ядерную энергетику, — сказал министр.

По его мнению, россияне могут попытаться создать диверсию на ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление.

Фото: Минэнерго

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.