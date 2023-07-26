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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗАЕС може вибухнути в будь-який момент: Галущенко в інтерв’ю Politico

Герман Галущенко

Днями під час огляду території Запорізької АЕС експерти МАГАТЕ помітили міни в буферній зоні між внутрішніми і зовнішніми бар’єрами станції, що викликає серйозне занепокоєння, оскільки Україна не може моніторити ситуацію на ядерному об’єкті.

– Вона може вибухнути будь-якої миті, ми просто не знаємо коли. Росіяни повністю відрізали нас від систем моніторингу безпеки, – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Politico.

За його словами, доводиться покладатися на військову розвідку та експертів МАГАТЕ на місцях, “але ми не маємо контролю над станцією, і це викликає тривогу”.

Галущенко наголосив, що Москва готова ризикувати життями мирних жителів для досягнення своїх політичних та військових цілей в Україні, нагадавши про російський теракт на Каховській ГЕС.

– Ніхто нам не вірив, що Росія може підірвати дамбу. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, Росію досі не покарали. Жодних санкцій не було накладено на її ядерну енергетику, – сказав міністр.

На його думку, росіяни можуть спробувати створити диверсію на ЗАЕС, щоб зупинити контрнаступ.

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Фото: Міненерго

Джерело: Politico
Війна в Україні, Герман Галущенко, ЗАЕС, Запорізька область, Міненерговугілля, Російська агресія
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