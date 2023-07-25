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Юлия Соколова, редактор ленты

В буферной зоне: эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины на периферии ЗАЭС

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины направленного действия в буферной зоне Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Эксперты заметили мины на периферии площадки ЗАЭС в ходе обхода 23 июля.

Команда МАГАТЭ увидела несколько мин в буферной зоне между барьерами внутреннего и внешнего периметров площадки станции. Российские оккупанты расположили мины в зоне ограниченного доступа, к которой сотрудников АЭС не допускают.

По оценке МАГАТЭ, мины “направлены в сторону от площадки” станции. Во время обхода эксперты не заметили подобных объектов на внутреннем периметре станции.

Как отметил Гросси, МАГАТЭ было предварительно известно о размещении мин вне периметра площадки, а также “в определенных местах внутри”.

После обнаружения мин в буферной зоне эксперты агентства сообщили о находке так называемому оккупационному “руководству АЭС”. В ответ оккупанты назвали это “военным решением” в зоне, которая контролируется российскими солдатами.

– Однако наличие таких взрывных устройств на площадке не отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности, а также создает дополнительное психологическое давление на персонал станции, – подчеркнул Гросси.

МАГАТЭ настаивает на получении доступа к крышам реакторов Запорожской АЭС и машинным залам: в частности, к энергоблокам №3 и №4, которые “вызывают особый интерес”.

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Как известно, Запорожская АЭС находится под оккупацией с начала марта 2022 года.

В последние недели появлялись сообщения, что российские войска готовят теракт или провокации на территории станции. В Минобороны Украины отмечали, что оккупанты минируют объекты на территории АЭС – технические помещения и машинные залы.

А президент Владимир Зеленский отмечал, что у РФ есть план дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции, который оккупанты могут осуществить уже после передачи контроля над АЭС Украине и МАГАТЭ.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, если Россия совершит взрыв на станции, это будет расцениваться как применение ядерного оружия.

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Источник: МАГАТЭ

Война в Украине, ЗАЕС, Минирование, МАГАТЕ, Російська агресія
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