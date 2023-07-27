Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті, українська авіація
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.

Об этом сообщили 27 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 27.07.2023

Карта бойових дій 26 липня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Пилотов ВСУ будут учить осваивать F-16 в Румынии и Дании — Белый дом
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
США и союзники ищут альтернативные пути экспорта зерна из Украины — Белый дом
зерно
Итоги Совета Украина-НАТО и массированная ракетная атака РФ: 519-й день войны
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
Бундесвер не имеет замечаний на стратегическом уровне к действиям ВСУ — Макеев
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь