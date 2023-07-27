Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 27.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті, українська авіація
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.

Про це 27 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 27.07.2023

Карта бойових дій 26 липня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
40 збитих крилатих ракет та дев’ять спалених танків: втрати РФ на 27 липня
Знищена техніка Росії
РФ не змогла відновити втрачене положення в районі Старомайорського – Генштаб ЗСУ
російські військові
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Пілотів ЗСУ навчатимуть опановувати F-16 в Румунії та Данії – Білий дім
Карта бойових дій на 27.07.2023 – ситуація на фронті
США і союзники шукають альтернативних шляхів експорту зерна з України – Білий дім
зерно
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
Карта бойових дій на 27.07.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
Карта бойових дій на 27.07.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
Карта бойових дій на 27.07.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (26.07.2023)
Карта бойових дій на 27.07.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь