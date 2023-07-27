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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

США и союзники ищут альтернативные пути экспорта зерна из Украины — Белый дом

зерно
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты и их союзники работают с Украиной над альтернативными наземными маршрутами доставки важнейших видов зерна в мир после того, как Россия вышла из зерновой сделки, позволявшей украинскому зерну транспортироваться через Черное море.

Об этом в среду вечером, 26 июля, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— Мы работаем с нашими партнерами по ЕС, мы работаем с Украиной и другими европейскими партнерами, чтобы понять, есть ли другие способы доставки зерна на рынок по суше. Но это не так эффективно, — заявил он в Белом доме.

При этом он признал, что все же лучшим способом доставки зерна на рынок являются именно морские пути.

— Но мы работаем над тем, чтобы понять, что можно сделать, — добавил он.

Ранее в Госдепе США предупреждали, что Россия может атаковать на гражданские суда в Черном море после чего обвинить в этом Украину.

Сегодня украинское зерно имеет решающее значение для глобальных поставок продовольствия, особенно в развивающиеся страны. Цены на зерно резко выросли после того, как сделка была расторгнута, а Москва нацелилась на украинскую портовую инфраструктуру.

Напомним, накануне три страны Балтии заявили о том, что они могут предоставить свои морские порты для экспорта украинского зерна.

Источник: CNN
Война в Украине, Экспорт, Зерно, США, Черноморская зерновая инициатива
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