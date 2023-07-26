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Илья Нежигай, редактор ленты

Страны Балтии предлагают предоставить свои порты для экспорта зерна из Украины

Страны Балтии предлагают предоставить свои порты для экспорта зерна из Украины
Фото: Getty Images

Три страны, омываемые Балтийским морем, а именно Литва, Латвия и Эстония, предложили пять своих портов для экспорта украинского зерна.

Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 25 июля, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

— Страны Балтии располагают пятью портами, через которые можно безопасно экспортировать гораздо больше украинского зерна. Мы официально предлагаем Еврокомиссиии помочь нам увеличить пропускную способность железнодорожных путей на Балтийском маршруте, — написал он.

Экспорт украинского зерна важен в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет вывозить транспортными суднами аграрную продукцию Украины в страны по всему миру.

Затруднения с экспортом украинского зерна из портов на Черном море появились 17 июля, когда Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Для продления Черноморской инициативы Кремлем были выдвинуты требования, а параллельно с этим почти каждую ночь российские войска начали обстреливать портовую инфраструктуру на Юге Украины, в основном — в Одессе.

Реагируя на выход РФ из Черноморской зерновой инициативы, президент Владимир Зеленский заявил, что владельцы кораблей будут продолжать поставки без участия в сделке официальной Москвы. Соответствующие письма он передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутеррешу с предложением продолжить работу зернового коридора или его аналога.

Кроме того, пять соседних с Украиной стран Евросоюза, а именно Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия, планируют призвать Еврокомиссию продлить запрет импорта зерна из Украины после 14 сентября, и, скорее всего, их просьба будет предполагать продолжение запрета до конца 2023 года.

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Война в Украине, Естонія, Латвия, Литва
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