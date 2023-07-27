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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Народные избранники поддержали законопроекты №№ 9532 и 9533, отдав за них 347 и 334 голоса соответственно.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года.

Это уже восьмое продление с начала развязанной Россией полномасштабной войны.

Проекты законов внес в парламент президент Владимир Зеленский. Проголосовав за них, нардепы утвердили соответствующие президентские указы о пролонгации срока действия военного положения и мобилизации.

Согласно процедуре, сначала президент подписывает указы, после чего вносит их в Верховную Раду. Документы рассматривает профильный парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, а затем голосуют все нардепы в зале заседаний. Для этого требуется не менее 226 голосов.

В последний раз военное положение и мобилизацию в Украине продлевали в мае – до 18 августа.

В связи с войной и продолжением действия военного положения в конце октября 2023 года парламентских выборов в Украине не будет.

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, территориальной целостности. На территориях, на которых введено военное положение, создают временные государственные органы – военные администрации, которые получают особые полномочия для предотвращения угроз.

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Верховна Рада, Военное положение, Владимир Зеленский, Законопроект, мобілізація
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