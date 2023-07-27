В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

У четвер, 27 липня, Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Народні обранці підтримали законопроєкти №№9532 та 9533, віддавши за них 347 і 334 голоси відповідно.

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада 2023 року.

Це вже восьме продовження від початку розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Проєкти законів вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Ухваливши їх, нардепи затвердили відповідні президентські укази про пролонгацію терміну дії воєнного стану і мобілізації.

Згідно з процедурою, спочатку президент підписує укази, після чого вносить їх до Верховної Ради. Документи розглядає профільний парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони, а згодом за них голосують всі нардепи у залі засідань. Для цього потрібно щонайменше 226 голосів.

Востаннє воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжували в травні – до 18 серпня.

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