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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ бросит на штурм еще сотню неподготовленных оккупантов – Генштаб ВСУ

російські солдати
Фото: Depositphotos

Уже в ближайшее время РФ направит на линию столкновения более 100 мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки.

Данные о том, что российские оккупационные войска продолжают бросать в бой неподготовленных солдат, появились в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, на штурм скоро бросят ориентировочно 110 мобилизованных военнослужащих, прибывших из России в тренировочный лагерь одного из подразделений армии РФ в Рогово Луганской области.

Генштабу ВСУ стало известно, что в российском командовании, только выдали новоприбывшим экипировку и оружие, заявили, что зачислят их в штурмовые подразделения и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Луганская область, мобілізація, Російська агресія, РФ
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