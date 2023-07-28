Деоккупация Старомайорского и удары РФ по Запорожью: 520-й день войны

28 июля, 0:19

Игнат рассказал, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки

Авиация Российской Федерации возобновит ракетные удары при благоприятных погодных условиях на юго-восточном направлении.

С такой оценкой выступил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.

По его словам, возобновление атак может произойти в любой момент, а в условиях, когда будет существовать возможная угроза, то в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появится соответствующая информация о вероятности ракетного удара.

Юрий Игнат добавил, что благоприятные погодные условия для противника являются фактором, при условии которого он активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.