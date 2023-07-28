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Илья Нежигай, редактор ленты

Деоккупация Старомайорского и удары РФ по Запорожью: 520-й день войны

Деоккупация Старомайорского и удары РФ по Запорожью: 520-й день войны
28 июля, 0:19

Игнат рассказал, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки

Авиация Российской Федерации возобновит ракетные удары при благоприятных погодных условиях на юго-восточном направлении.

С такой оценкой выступил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.

По его словам, возобновление атак может произойти в любой момент, а в условиях, когда будет существовать возможная угроза, то в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появится соответствующая информация о вероятности ракетного удара.

Юрий Игнат добавил, что благоприятные погодные условия для противника являются фактором, при условии которого он активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.

— Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро, — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

 

28 июля, 0:18

Зеленский подтвердил, что Украина ищет дополнительные ПВО для защиты Юга и Одессы

Украинская власть ищет средства противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту Одессы и Юга.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 27 июля.

Снимая видеообращение в одесском Спасо-Преображенском соборе, президент рассказал о докладе по ликвидации последствий российских ударов по Одессе и области.

— Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами, — подчеркнул он.

Война в Украине
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