Деоккупация Старомайорского и удары РФ по Запорожью: 520-й день войны
Игнат рассказал, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки
Авиация Российской Федерации возобновит ракетные удары при благоприятных погодных условиях на юго-восточном направлении.
С такой оценкой выступил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.
По его словам, возобновление атак может произойти в любой момент, а в условиях, когда будет существовать возможная угроза, то в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появится соответствующая информация о вероятности ракетного удара.
Юрий Игнат добавил, что благоприятные погодные условия для противника являются фактором, при условии которого он активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.
— Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро, — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.
Зеленский подтвердил, что Украина ищет дополнительные ПВО для защиты Юга и Одессы
Украинская власть ищет средства противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту Одессы и Юга.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 27 июля.
Снимая видеообращение в одесском Спасо-Преображенском соборе, президент рассказал о докладе по ликвидации последствий российских ударов по Одессе и области.
— Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами, — подчеркнул он.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская