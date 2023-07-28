РФ кине на штурм ще сотню непідготовлених окупантів – Генштаб ЗСУ
Уже найближчим часом РФ спрямує на лінію зіткнення більше як 100 щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки.
Дані про те, що російські окупаційні війська продовжують кидати у бій непідготовлених солдатів, з’явились у розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.
За даними української сторони, на штурм скоро кинуть орієнтовно 110 мобілізованих військовослужбовців, які прибули з Росії до тренувального табору одного з підрозділів армії РФ у Роговому Луганської області.
Генштабу ЗСУ стало відомо, що в російському командуванні щойно видали новоприбулим екіпірування та зброю і заявили, що зарахують їх до штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.
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