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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ кине на штурм ще сотню непідготовлених окупантів – Генштаб ЗСУ

російські солдати
Фото: Depositphotos

Уже найближчим часом РФ спрямує на лінію зіткнення більше як 100 щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки.

Дані про те, що російські окупаційні війська продовжують кидати у бій непідготовлених солдатів, з’явились у розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, на штурм скоро кинуть орієнтовно 110 мобілізованих військовослужбовців, які прибули з Росії до тренувального табору одного з підрозділів армії РФ у Роговому Луганської області.

Генштабу ЗСУ стало відомо, що в російському командуванні щойно видали новоприбулим екіпірування та зброю і заявили, що зарахують їх до штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Луганська область, мобілізація, Російська агресія, РФ
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