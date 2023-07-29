Невероятно для 21 века: Череватый назвал потери РФ на Бахмутском направлении
Россия бросает все силы на Бахмутское направление, чтобы удержать свои позиции. При этом потери оккупантов уже превышают потери СССР во время войны в Афганистане.
Об этом в эфире канала Freedom рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
По его словам, Бахмутское направление и сам город Бахмут для россиян имеет не только военное значение, но и пропагандистское.
Потери для армии 21 века просто невероятны, отметил Череватый.
— Потому что в ходе боев за районный центр потерять такие цифры — просто не укладывается в голове. Это больше чем советская армия потеряла в Афганистане, — сказал Череватый.
Но несмотря на потери Россия продолжает перебрасывать силы на это направление — все для того, чтобы удержать позиции. Однако ВСУ метр за метром освобождают украинскую землю.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская