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Невероятно для 21 века: Череватый назвал потери РФ на Бахмутском направлении

Російські військові

Россия бросает все силы на Бахмутское направление, чтобы удержать свои позиции. При этом потери оккупантов уже превышают потери СССР во время войны в Афганистане.

Об этом в эфире канала Freedom рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, Бахмутское направление и сам город Бахмут для россиян имеет не только военное значение, но и пропагандистское.

Потери для армии 21 века просто невероятны, отметил Череватый.

— Потому что в ходе боев за районный центр потерять такие цифры — просто не укладывается в голове. Это больше чем советская армия потеряла в Афганистане, — сказал Череватый.

РФ под Бахмутом положила больше солдат, чем СССР в Афганистане — Череватый

ISW

Но несмотря на потери Россия продолжает перебрасывать силы на это направление — все для того, чтобы удержать позиции. Однако ВСУ метр за метром освобождают украинскую землю.

Афганістан, Война в Украине, Росія
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