Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Неймовірні втрати для 21 століття: Череватий назвав втрати РФ на Бахмутському напрямку

Російські військові

Росія кидає усі сили на Бахмутський напрямок, щоби втримати свої позиції. Водночас втрати окупантів вже перевищують втрати СРСР під час війни в Афганістані.

Про це в ефірі каналу Freedom розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, Бахмутський напрямок і  саме місто Бахмут для росіян має не лише військове значення, а й пропагандистське.

Втрати для армії ХХІ століття є просто неймовірними, наголосив Череватий.

– Тому що під час боїв за районний центр втратити такі цифри – просто не вкладається в голові. Це більше, ніж радянська армія втратила в Афганістані, – сказав Череватий.

РФ під Бахмутом поклала більше солдатів, ніж СРСР в Афганістані – Череватий

ISW

Та попри втрати, Росія продовжує перекидати сили на цей напрямок – все задля того, щоб утримати позиції. Проте ЗСУ метр за метром звільняють українську землю.

На Бахмутському напрямку за добу ворог обстріляв позиції ЗСУ 537 разів, здійснив три авіанальоти, відбулося 11 бойових зіткнень.

Дивіться також
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Неймовірні втрати для ХХІ століття: Череватий назвав втрати РФ на Бахмутському напрямку

Раніше в Міноборони України заявили, що росіяни мають значні втрати упродовж контрнаступу ЗСУ на Сході та Півдні.

Афганістан, Війна в Україні, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Півдні України посилилися бої протягом останніх 48 годин – британська розвідка
Війна в Україні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 29.07.2023
Deepstatemap
Роковини трагедії в Оленівці. Як триває ідентифікація тіл та хто відповідатиме за смерть українських воїнів
Оленівка
У Кремля різко зріс інтерес до думки росіян про вторгнення в Україну – ISW
Кремль
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Неймовірні втрати для ХХІ століття: Череватий назвав втрати РФ на Бахмутському напрямку
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Неймовірні втрати для ХХІ століття: Череватий назвав втрати РФ на Бахмутському напрямку
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці
Неймовірні втрати для ХХІ століття: Череватий назвав втрати РФ на Бахмутському напрямку
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Неймовірні втрати для ХХІ століття: Череватий назвав втрати РФ на Бахмутському напрямку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь