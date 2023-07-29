Неймовірні втрати для ХХІ століття: Череватий назвав втрати РФ на Бахмутському напрямку

Росія кидає усі сили на Бахмутський напрямок, щоби втримати свої позиції. Водночас втрати окупантів вже перевищують втрати СРСР під час війни в Афганістані.

Про це в ефірі каналу Freedom розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, Бахмутський напрямок і саме місто Бахмут для росіян має не лише військове значення, а й пропагандистське.

Втрати для армії ХХІ століття є просто неймовірними, наголосив Череватий.

– Тому що під час боїв за районний центр втратити такі цифри – просто не вкладається в голові. Це більше, ніж радянська армія втратила в Афганістані, – сказав Череватий.

Та попри втрати, Росія продовжує перекидати сили на цей напрямок – все задля того, щоб утримати позиції. Проте ЗСУ метр за метром звільняють українську землю.

На Бахмутському напрямку за добу ворог обстріляв позиції ЗСУ 537 разів, здійснив три авіанальоти, відбулося 11 бойових зіткнень.

Раніше в Міноборони України заявили, що росіяни мають значні втрати упродовж контрнаступу ЗСУ на Сході та Півдні.

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