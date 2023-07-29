Оккупанты перевели 5-й энергоблок ЗАЭС в режим холодной остановки — МАГАТЭ

Россияне на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) осуществили перевод 5-го энергоблока на холодную остановку, одновременно переведя 4-й энергоблок на горячую остановку.

Об этом сообщил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, говорится в отчете агентства.

В МАГАТЭ говорят, что изменение статуса реактора было осуществлено с целью проведения работ по техническому обслуживанию на энергоблоке №5, которые возможны только в режиме холодной остановки. Энергоблок №5 был переведен в холодный режим вчера утром, 28 июля, через три дня после того, как энергоблок №4 был переведен в горячий режим, пар из которого сейчас используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Остальные энергоблоки остаются в холодном состоянии.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на площадке, призывают работников ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для производства необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние холодной остановки. Как сообщалось ранее, украинский национальный регулятор — Госатомрегулирование — издал нормативные распоряжения об ограничении работы всех шести энергоблоков до состояния холодной остановки.

Вчера команда МАГАТЭ посетила энергоблок №5, где осмотрела корпус реактора, бассейн выдержки отработанного ядерного топлива и парогенератор. Команда отметила, что все оборудование находится в нормальном состоянии. Во время визита не было никаких ограничений, и команда не обнаружила никаких мин или взрывчатых веществ, говорится в отчете.

В то же время, во время обхода периметра объекта в четверг (27 июля, — Ред.) команда подтвердила, что мины, которые они видели 23 июля, все еще находятся на месте. МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их машинным залам.

— В течение последних нескольких дней команда МАГАТЭ слышала единичные детонации; некоторые на расстоянии от станции, а некоторые, очевидно, ближе, — говорится в отчете.

Генеральный директор Гросси вновь подчеркнул первостепенную важность соблюдения пяти основных принципов защиты ЗАЭС, которые он установил 30 мая на заседании Совета Безопасности ООН, заявив, что не должно быть нападений в сторону станции, как и изнутри. Станция также не должна использоваться как хранилище или база для тяжелого вооружения — реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков.

— Возросший риск военных действий вблизи Запорожской АЭС может потенциально поставить под угрозу ядерную безопасность и защиту этого крупного объекта. Я призываю все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к ядерной аварии с потенциальными последствиями для здоровья населения и окружающей среды, — заявил генеральный директор Гросси.

Он пояснил, что сейчас, как никогда, необходимо строго придерживаться пяти основных принципов МАГАТЭ по безопасности на ЗАЭС, призванных обеспечить защиту крупнейшей в Европе атомной электростанции.

— Предотвращение ядерной аварии должно быть в интересах каждого, — добавил он.

Сейчас эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС продолжают внимательно следить за ситуацией о наличии воды для охлаждения шести реакторов ЗАЭС и других важных функций ядерной безопасности и защищенности после разрушения Россией Каховской плотины в начале июня и дальнейшего истощения огромного водохранилища вблизи станции.

Команда МАГАТЭ сообщила, что имеющееся водоснабжение остается относительно стабильным, а уровень воды в большом пруду-охладителе станции снижается примерно на 1 сантиметр в сутки из-за использования и испарения. Сочетание откачки воды и сильных дождей, прошедших в течение недели, привело к тому, что высота сбросного канала ЗАЭС увеличилась примерно на 25 сантиметров. На площадке продолжает оставаться достаточный уровень воды, которого хватит на несколько месяцев.

— Эксперты МАГАТЭ также посетили район градирни и изоляционный затвор сбросного канала расположенной рядом ЗАЭС. Во время обхода команда не увидела никаких мин или взрывчатых веществ. Однако команда не смогла попасть к запорным воротам пруда-охладителя, чтобы посмотреть на ход строительства дополнительного барьера, который устанавливается на месте. Команду проинформировали, что строительство завершено, но доступ туда не был предоставлен, — говорится в отчете.

Одна из станций радиационного мониторинга за пределами объекта, которая была повреждена в результате боевых действий в прошлом, была восстановлена в начале этой недели и снова введена в эксплуатацию. Однако, передача данных в украинское Госатомрегулирования в режиме онлайн все еще не работает. В качестве временной меры, данные со станций радиационного мониторинга за пределами площадки вручную предоставляются команде МАГАТЭ, которая также регулярно проводит независимый радиационный мониторинг на площадке. Данные, полученные за пределами площадки, и собственные измерения команды загружаются МАГАТЭ в Международную информационную систему радиационного мониторинга МАГАТЭ (IRMIS).

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