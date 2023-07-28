Эксперты миссии МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи ЗАЭС — Госатомрегулирование
В районе временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции наблюдатели миссии МАГАТЭ слышали взрывы.
Об этом на брифинге сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков, главный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины.
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля, а также увидели мины на территории АЭС.
— За последнее время мы имеем информацию от представителей МАГАТЭ, которые постоянно находятся на Запорожской АЭС, о том, что там идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля, — заявил глава Госатомрегулирования.
По словам Корикова, действия оккупантов на ЗАЭС являются непредсказуемыми. На территории находятся российские военные, техника, взрывчатка.
Напомним, что Запорожская АЭС под оккупацией с начала марта 2022 года. В начале июля существовала угроза совершения оккупантами взрыва на территории станции.
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