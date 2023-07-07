Экспертов МАГАТЭ пустили на несколько объектов Запорожской АЭС — Гросси
После заявлений Украины, что РФ заминировала Запорожскую АЭС, экспертов Международного агентства по атомной энергии допустили на несколько объектов электростанции.
Об этом сообщил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио.
— Мы имеем прогресс, — сказал он журналистам, добавив, что представители агентства осмотрели пруды-охладители, и не увидели “никаких признаков взрывчатых веществ или мин в этих местах”.
В то же время, по его словам, они до сих пор не получили доступа к крышам энергоблоков, однако уже подали соответствующие запросы.
4 июля в Генштабе ВСУ сообщили о возможной подготовке Россией провокации на территории Запорожской атомной электростанции в ближайшее время.
По его данным, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.