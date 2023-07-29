Окупанти перевели 5-й енергоблок ЗАЕС в режим холодної зупинки – МАГАТЕ

Росіяни на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) здійснили переведення 5-го енергоблока на холодну зупинку, одночасно перевівши 4-й енергоблок на гарячу зупинку.

Про це повідомив сьогодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, йдеться у звіті агентства.

У МАГАТЕ кажуть, що зміна статусу реактора була здійснена з метою проведення робіт з технічного обслуговування на енергоблоці №5, які можливі лише в режимі холодної зупинки. Енергоблок №5 був переведений в холодний режим вчора вранці, 28 липня, через три дні після того, як енергоблок №4 був переведений в гарячий режим, пара з якого зараз використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Решта енергоблоків залишаються в холодному стані.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, закликають працівників ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для виробництва необхідної пари, що дозволило б перевести всі енергоблоки в стан холодної зупинки. Як повідомлялося раніше, український національний регулятор – Держатомрегулювання – видав нормативні розпорядження про обмеження роботи всіх шести енергоблоків до стану холодної зупинки.

Вчора команда МАГАТЕ відвідала енергоблок №5, де оглянула корпус реактора, басейн витримки відпрацьованого ядерного палива та парогенератор. Команда відзначила, що все обладнання знаходиться в нормальному стані. Під час візиту не було жодних обмежень, і команда не виявила жодних мін чи вибухових речовин, йдеться у звіті.

Водночас, під час обходу периметру об’єкта в четвер (27 липня, – Ред.) команда підтвердила, що міни, які вони бачили 23 липня, все ще знаходяться на місці. МАГАТЕ також продовжує запитувати доступ до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх машинних залів.

– Протягом останніх кількох днів команда МАГАТЕ чула поодинокі детонації; деякі на відстані від станції, а деякі, очевидно, ближче, – йдеться у звіті.

Генеральний директор Гроссі знову наголосив на першорядній важливості дотримання п’яти основних принципів захисту ЗАЕС, які він встановив 30 травня на засіданні Ради Безпеки ООН, заявивши, що не повинно бути нападів в бік станції, як і зсередини. Станція також не повинна використовуватися як сховище або база для важкого озброєння – реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків.

– Зростання ризику військових дій поблизу Запорізької АЕС може потенційно поставити під загрозу ядерну безпеку і захист цього великого об’єкта. Я закликаю всі сторони утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров’я населення і навколишнього середовища, – заявив генеральний директор Гроссі.

Він пояснив, що зараз, як ніколи, необхідно суворо дотримуватися п’яти основних принципів МАГАТЕ щодо безпеки на ЗАЕС, покликаних забезпечити захист найбільшої в Європі атомної електростанції.

– Запобігання ядерній аварії має бути в інтересах кожного, – додав він.

Наразі експерти МАГАТЕ на ЗАЕС продовжують уважно стежити за ситуацією щодо наявності води для охолодження шести реакторів ЗАЕС та інших важливих функцій ядерної безпеки та захищеності після руйнування Росією Каховської греблі на початку червня і подальшого виснаження величезного водосховища поблизу станції.

Команда МАГАТЕ повідомила, що наявне водопостачання залишається відносно стабільним, а рівень води у великому ставку-охолоджувачі станції знижується приблизно на 1 сантиметр на добу через використання і випаровування. Поєднання відкачування води та сильних дощів, що пройшли протягом тижня, призвело до того, що висота скидного каналу ЗАЕС збільшилася приблизно на 25 сантиметрів. На майданчику продовжує залишатися достатній рівень води, якого вистачить на кілька місяців.

– Експерти МАГАТЕ також відвідали район градирні та ізоляційний затвор скидного каналу розташованої поруч ЗАЕС. Під час обходу команда не побачила жодних мін чи вибухових речовин. Однак команда не змогла потрапити до запірних воріт ставка-охолоджувача, щоб подивитися на хід будівництва додаткового бар’єру, який встановлюється на місці. Команду поінформували, що будівництво завершено, але доступ туди не був наданий, – йдеться у звіті.

Одну зі станцій радіаційного моніторингу за межами об’єкта, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій у минулому, було відновлено на початку цього тижня і знову введено в експлуатацію. Однак, передача даних до українського Держатомрегулювання в режимі онлайн все ще не працює. Як тимчасовий захід, дані зі станцій радіаційного моніторингу за межами майданчика вручну надаються команді МАГАТЕ, яка також регулярно проводить незалежний радіаційний моніторинг на майданчику. Дані, отримані за межами майданчика, і власні вимірювання команди завантажуються МАГАТЕ в Міжнародну інформаційну систему радіаційного моніторингу МАГАТЕ (IRMIS).

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