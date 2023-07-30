Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 30.07.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 36 боевых столкновений.
Об этом сообщили 30 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 30.07.2023
Потери РФ на 30 июля 2023
- личного состава – около 245 700 (+480),
- танков ‒ 4 205 (+14),
- боевых бронированных машин – 8 178 (+11),
- артиллерийских систем – 4 795 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 698,
- средств противовоздушной обороны – 459 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 011 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 347,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 275 (+28),
- специальной техники – 711 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 522-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео