Карта боевых действий на 30.07.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 36 боевых столкновений.

Об этом сообщили 30 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 30.07.2023

Потери РФ на 30 июля 2023

личного состава – около 245 700 (+480),

танков ‒ 4 205 (+14),

боевых бронированных машин – 8 178 (+11),

артиллерийских систем – 4 795 (+9),

реактивных систем залпового огня – 698,

средств противовоздушной обороны – 459 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 311,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 011 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 347,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 275 (+28),

специальной техники – 711 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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