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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 30.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось 36 бойових зіткнень.

Про це 30 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 30.07.2023

Карта бойових дій 29 липня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 30 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 245 700 (+480),
  • танків ‒ 4 205 (+14),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 178 (+11),
  • артилерійських систем – 4 795 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 698,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 459 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 311,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 011 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 347,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 275 (+28),
  • спеціальної техніки ‒ 711 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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