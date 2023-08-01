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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Надо действовать вместе: Зеленский об обходе РФ санкций и получении деталей для производства оружия

Надо действовать вместе: Зеленский об обходе РФ санкций и получении деталей для производства оружия
Фото: Офис президента

Россия обходит санкции и продолжает производить оружие, поэтому нужно действовать всем вместе и усиливать ограничения.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также он отметил, что сейчас появляется все больше открытой информации, в частности расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. Зеленский подчеркнул, что эта информация неоднократно была предоставлена нашим партнерам в закрытом режиме.

— Надо действовать всем вместе. Существенно усиливать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. И отвечать решимостью — именно решимостью в поставках Украине необходимого современного оружия, в частности дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей, — добавил он.

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Владимир Зеленский, Зброя, Ракетные удары России, Російська агресія
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