Треба діяти разом: Зеленський про обхід РФ санкцій та отримання деталей для виробництва зброї
Росія обходить санкції та продовжує виробляти зброю, тож потрібно діяти усім разом та посилювати обмеження.
Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Також він зазначив, що зараз з’являється дедалі більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї. Зеленський підкреслив, що ця інформація неодноразово була надана нашим партнерам у закритому режимі.
– Треба діяти усім разом. Суттєво посилювати санкції за терор. Суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. Та відповідати рішучістю – саме рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей, – додав він.
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька