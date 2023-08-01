Треба діяти разом: Зеленський про обхід РФ санкцій та отримання деталей для виробництва зброї

Росія обходить санкції та продовжує виробляти зброю, тож потрібно діяти усім разом та посилювати обмеження.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що зараз з’являється дедалі більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї. Зеленський підкреслив, що ця інформація неодноразово була надана нашим партнерам у закритому режимі.

– Треба діяти усім разом. Суттєво посилювати санкції за терор. Суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. Та відповідати рішучістю – саме рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей, – додав він.

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