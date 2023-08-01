Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ

Три гражданских грузовых судна — из Израиля, Греции и еще одно с турецко-грузинской регистрацией в воскресенье, 30 июля, преодолели российскую блокаду в Черном море и бросили якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Об этом сообщает Forbes.

— Сообщения о гражданских кораблях, которые беспрепятственно прибывают в Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия или не желает, или не может проводить обыски сейчас, — отметили в Институте изучения войны (ISW).

Как пишет издание, группа самолетов НАТО тщательно следила за кораблями, когда они направлялись в Измаил, небольшой украинский порт, расположенный напротив Румынии на реке Дунай. Обычно ни один из самолетов не несет вооружения, но истребители НАТО находились поблизости в Румынии.

Скорее всего, суда будут грузить зерно в Измаиле, а затем возвращаться в Черное море и далее в иностранные порты.

Греческое и израильское судна прошли в направлении Измаила через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — с севера Турции.

— Три грузовых корабля не пытались скрыть своих намерений. Все они включили свои радиотранспондеры, сделав свое местоположение и курс видимыми для всех, кто имеет доступ к интернету и веб-сайтов отслеживания кораблей, — говорится в сообщении.

Forbes отмечает, что успешное преодоление российской блокады может сигнализировать международным грузоотправителям о том, что восстановление операций из украинских портов достаточно безопасно.

Во время рейса кораблей в Измаил ни Сергей Котов, ни любое другое российское судно не пытались вмешаться.

Вероятно, после выхода России из зернового соглашения Украина пытается организовать экспорт зерна из портов в дельте Дуная. По дунайским портам обстрелы происходят редко, вероятно, из-за близости этих портов к территории НАТО.

В то же время в Forbes считают, что дунайские порты не в состоянии полностью заменить одесские.

17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения.

По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к инициативе, после того как “ее условия будут выполнены”.

Источник : Forbes

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