Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Три гражданских грузовых судна — из Израиля, Греции и еще одно с турецко-грузинской регистрацией в воскресенье, 30 июля, преодолели российскую блокаду в Черном море и бросили якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Об этом сообщает Forbes.
— Сообщения о гражданских кораблях, которые беспрепятственно прибывают в Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия или не желает, или не может проводить обыски сейчас, — отметили в Институте изучения войны (ISW).
Как пишет издание, группа самолетов НАТО тщательно следила за кораблями, когда они направлялись в Измаил, небольшой украинский порт, расположенный напротив Румынии на реке Дунай. Обычно ни один из самолетов не несет вооружения, но истребители НАТО находились поблизости в Румынии.
Скорее всего, суда будут грузить зерно в Измаиле, а затем возвращаться в Черное море и далее в иностранные порты.
Греческое и израильское судна прошли в направлении Измаила через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — с севера Турции.
— Три грузовых корабля не пытались скрыть своих намерений. Все они включили свои радиотранспондеры, сделав свое местоположение и курс видимыми для всех, кто имеет доступ к интернету и веб-сайтов отслеживания кораблей, — говорится в сообщении.
Forbes отмечает, что успешное преодоление российской блокады может сигнализировать международным грузоотправителям о том, что восстановление операций из украинских портов достаточно безопасно.
Во время рейса кораблей в Измаил ни Сергей Котов, ни любое другое российское судно не пытались вмешаться.
Вероятно, после выхода России из зернового соглашения Украина пытается организовать экспорт зерна из портов в дельте Дуная. По дунайским портам обстрелы происходят редко, вероятно, из-за близости этих портов к территории НАТО.
В то же время в Forbes считают, что дунайские порты не в состоянии полностью заменить одесские.
17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения.
По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к инициативе, после того как “ее условия будут выполнены”.