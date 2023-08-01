Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ

Три цивільні вантажні судна – з Ізраїлю, Греції та ще одне з турецько-грузинською реєстрацією, у неділю, 30 липня, подолали російську блокаду в Чорному морі та кинули якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Про це повідомляє Forbes.

– Повідомлення про цивільні кораблі, які безперешкодно прибувають в Україну, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не може проводити обшуки нині, – зазначили у Інституті вивчення війни (ISW).

Як пише видання, група літаків НАТО ретельно стежила за кораблями, коли вони прямували до Ізмаїла, невеликого українського порту, розташованого навпроти Румунії на річці Дунай. Зазвичай жоден із літаків не несе озброєння, але винищувачі НАТО перебували поблизу в Румунії.

Швидше за все судна вантажитимуть зерно в Ізмаїлі, а потім повертатимуться в Чорне море і далі в іноземні порти.

Грецьке та ізраїльське судна пройшли в напрямку Ізмаїлу через протоку Босфор, а турецько-грузинське судно — з півночі Туреччини.

– Три вантажні кораблі не намагалися приховати свої наміри. Усі вони ввімкнули свої радіотранспондери, зробивши своє місце розташування і курс видимими для всіх, хто має доступ до Інтернету і веб-сайтів відстеження кораблів, – йдеться у повідомленні.

Forbes наголошує, що успішне подолання російської блокади може сигналізувати міжнародним вантажовідправникам про те, що відновлення операцій з українських портів досить безпечне.

Під час рейсу кораблів в Ізмаїл ані Сергій Котов, ані будь-яке інше російське судно не намагались втрутитись.

Ймовірно, після виходу Росії із зернової угоди Україна намагається організувати експорт зерна з портів у дельті Дунаю. По дунайських портах обстріли відбуваються рідко, ймовірно, через близькість цих портів до території НАТО.

Водночас у Forbes вважають, що дунайські порти не в змозі повністю замінити одеські.

17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди.

За його словами, РФ начебто “негайно” повернеться до ініціативи після того, як “її умови буде виконано”.

Джерело : Forbes

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