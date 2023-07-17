В Кремле заявили о прекращении действия зернового соглашения

В Кремле заявили, что не будут продлевать действие зерновой сделки, которая завершается сегодня, 17 июля.

Об этом заявил секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

— Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, — сказал Песков пропагандистам.

По его словам, Москва якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

По словам Пескова, позиция Москвы по зерновой сделке была заявлена еще до нового взрыва на Крымском мосту, поэтому, по его словам, инцидент на сделку не повлияет.

В то же время руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк говорит, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

— Характерно, что при таком сосредоточении корабельной группировки в этом районе и общего напряжения на фоне вопроса пролонгации зерновой сделки, создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения вопросов страны-агрессора, — сказала она.

В МИД Китая уже выразили надежду на то, что зерновая инициатива будет продолжена.

— Китай надеется, что пакетное соглашение о транспортировке зерна Черным морем и в дальнейшем будет осуществляться сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом, — сказала пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Накануне в Белом доме предупреждали, что непродление зерновой сделки будет стоить России огромных дипломатических издержек.

Ночью 17 июля российские оккупанты сообщили о чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, поскольку там повреждены две секции. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта остановлено. Не работает также паромная переправа.

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