Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

С этого мая работать было уже невыносимо – за простой судов и нарушение сроков наши зерновики заплатили миллиард долларов. Украина настроена выполнять и дальше свои зерновые обязательства, но кто из партнеров поможет, даст ли сопровождение в море или дожмет Путина вернуться в соглашение?

Зерновики говорят, что безопасный экспорт по морю возможен, если суда с продовольствием будут сопровождать боевые корабли. В идеале – поддержка турецкого военного флота. Но предоставить свои военные корабли не решится ни одна страна, – уверен посол Украины в Турции. Партнеры заинтересованы в продлении зернового соглашения в формате, как оно действовало весь этот год. Турция и сама крупный импортер нашего зерна, так что большие надежды, что президент Эрдоган таки дожмет Россию.

Сейчас ситуация с экспортом не так критична, какой была в прошлом году. По зерновому коридору мы вывезли остатки с 2021 года. Украина наладила и альтернативные пути – по железной дороге, автотранспорту, речным портам Дуная. В месяц – более 3,5 млн тонн. Но все это дороже и длиннее, чем перевозка по морю, и съедает деньги аграриев, а соответственно и бюджета Украины. Экспортировать в этом сезоне нам нужно не менее 50 млн тонн. Если коридора не будет – экспорт растянется.

За продление зернового соглашения активно выступает Китай – туда шла треть нашего экспорта. Всегда лояльный к России, сейчас Пекин может начать давить на Москву. США предоставят Украине $250 млн в поддержку фермеров, и тоже думают, как повлиять на Путина.

Параллельно удар с другой стороны – Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния хотят продлить запрет на импорт зерновых из Украины вплоть до конца года. Несмотря на решение Еврокомиссии упразднить запрет 15 сентября, Польша заявила, что покупать украинское зерно не будет. Мол, защищают своих фермеров. Но транзит – действует. То, что такая позиция играет на руку России, признают и сами поляки.

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