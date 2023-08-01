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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Троє депутатів Київради отримали підозри за ухилення від військової служби

Депутати Київради отримали підозри
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом особам, троє з яких є депутатами Київської міської ради. Їх підозрюють в ухиленні від військової служби.

За даними ДБР, всі ці люди є військовослужбовцями однієї з військових частин ТрО (територіальної оборони). Троє мають статус столичних депутатів, а четвертий є помічником депутата Київради.

Депутати Київради отримали підозри

Фото: ДБР

Слідство з’ясувало, що вони “впродовж року не з’являлись на військову службу”.

– Зловмисники “організували” для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації, – зазначили в ДБР.

Це не завадило столичним депутатам отримувати грошове забезпечення з військової частини, де вони начебто проходили службу.

Підозру оголосили за ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України (ухилення від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою). Депутатам та помічнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Слідство наполягатиме на триманні підозрюваних під вартою. ДБР встановлює осіб, які можуть бути причетні до цього правопорушення.

До справи залучені прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

ДБР не озвучує імена депутатів Київради, які отримали підозру. Водночас агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах стверджує, що йдеться про Ігоря Хацевича, Олега Левченка (Європейська солідарність) та Михайла Терентьєва (УДАР).

Нещодавно у Волинській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях затримали посадовців військкоматів, які брали хабарі за ухилення від призову. Суми подеколи перевищували 55 тис. грн.

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Джерело: ДБР, Інтерфакс-Україна
військовослужбовці, ДБР, Київрада, Територіальна оборона
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